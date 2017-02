Chicago qui bat Boston, retour vers le futur

Les Chicago Bulls se sont imposés sur le fil face aux Boston Celtics (104-103) dans une affiche aux parfums d'années 90, la nuit dernière en NBA. Jimmy Butler a inscrit 29 points dont 2 lancers francs cruciaux en toute fin de match. Les Bulls étaient pourtant privés de Dwyane Wade. Côté Boston, Isaiah Thomas a inscrit 29 points.



Dans l'autre rencontre de la soirée, Washington s'est imposé à Indiana (98-111). Otto Porter (25 pts) et John Wall (20 pts) ont été les principaux de cette onzième victoire en douze matches des Wizards, qui sont 3e à l'Est.



Le championnat NBA fait relâche pendant une semaine pour laisser place au All Syar Game.





Résultats de la nuit

Indiana - Washington 98 - 111

Chicago - Boston 104 - 103