Butler inscrit 52 points

L'arrière-ailier des Chicago Bulls Jimmy Butler a inscrit lundi soir 52 points, en écho aux 52 d'Isaiah Thomas ou aux 53 points de James Harden ces trois derniers jours.



En tête de la conférence Est, Cleveland s'est sorti du piège des Pélicans, en s'imposant 90 à 82 sur son parquet de la Quick Loans Arena contre la Nouvelle-Orléans grâce à un LeBron James très solide.



A l'Ouest, les Golden State Warriors ont également été accrochés par les Nuggets de Denver, mais ont pu compter sur un bon Draymond Green, auteur d'un triple-double (15 pts, 13 pd et 10 rbds). Klay Thompson (25 pts), Stephen Curry (22 pts) et Kevin Durant (21 pts), les autres membres du quatuor de rêve, étaient également en verve. Les Warriors sont les premiers cette saison à atteindre les 30 victoires (pour 5 défaites).



Résultats de la nuit

LA Clippers - Phoenix 109 - 98

Golden State - Denver 127 - 119

Brooklyn - Utah 89 - 101

New York - Orlando 103 - 115

Chicago - Charlotte 118 - 111

Houston - Washington 101 - 91

Cleveland - La Nouvelle-Orleans 90 - 82

Milwaukee - Oklahoma City 98 - 94