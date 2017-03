Boston veut la première place, Houston impressionne

Houston s'est imposé cette nuit face à Oklahoma City (137-125) et marque les esprits alors que Boston revient à hauteur de Cleveland en tête de la conférence Est après sa victoire face à Miami (112-108).

C'est avec une attaque de feu que Houston a donné une belle leçon de basket à Oklahoma City (137-125), cette nuit dans ce match très important pour la suite du championnat. Russell Westbrook, toujours en course pour le titre de MVP, a montré que c'est le seul joueur intéressant dans cette équipe qui n'est pas du tout armée pour viser le titre NBA à la fin de la saison, mais la surprise peut se produire. Westbrook s'est offert un 36e "triple double" et vise encore une fois, le record de la légende du basket Oscar Robertson qui compte 41 "triples", lors de la saison 1961-1962. Dans l'équipe d'Houston, c'est Harden qui a mené l'équipe avec 22 points et 12 passes décisives, l'ensemble de l'équipe a été performante, hier soir, avec une réussite de 63,3% au tir et 20 paniers à trois points. Pour la petite histoire, Les Rockets pourraient retrouver Oklahoma City au 1er tour des play-offs.



Boston veut croire à la première place

Quatre équipe peuvent encore croire à la première place dans la conférence Est. Avec sa victoire hier face à Miami, Boston met la pression sur Cleveland en tête de la conférence. Isaiah Thomas, 30 points hier soir, a réalisé un très bon match qui permet donc de revenir à égalité avec Cleveland qui traverse actuellement une passe très difficile et qui jouera ce lundi face à San Antonio. Boston veut croire à une première place dans cette conférence, d'autant qu'ils doivent recevoir le 5 avril prochain les Cavaliers, un match très important pour prendre la première place.



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Indiana - Philadelphie 107 - 94

Boston - Miami 112 - 108

Denver - La Nouvelle-Orleans 90 - 115

Golden State - Memphis 106 - 94

Milwaukee - Chicago 94 - 109

Houston - Oklahoma City 137 - 125

Charlotte - Phoenix 120 - 106

Atlanta - Brooklyn 92 - 107

LA Clippers - Sacramento 97 - 98

LA Lakers - Portland 97 - 81