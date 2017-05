Boston repart de l'avant

Après deux défaites face à Washington, Boston se relance à domicile avec une belle victoire sur les Wizards 123 à 101 dans leur duel du 2e tour des play-offs.

"Tout le monde a répondu présent, on avait besoin d'une telle réponse", a insisté Avery Bradley après la victoire 123 à 101, cette nuit, face à Washington. Les Celtics n'ont pas tremblé devant leur public et retrouvent des couleurs après deux défaites. Bradley a été fantastique cette nuit et passe donc devant son meneur Isaiah Thomas pour cette rencontre. "C'est lui qui nous offre la victoire, par son efficacité en attaque et son activité en défense. C'est lui qui nous offre la victoire, par son efficacité en attaque et son activité en défense. On a imposé notre jeu, on a appliqué à la lettre ce que notre staff nous avait demandé de faire", a insisté Thomas. L'arrière a réussi son meilleur match de sa carrière avec 29 points dans le match. Son équipe n'aura plus le droit à l'erreur lors du match numéro 6 qui aura lieu vendredi à Washington.



