Focal et la 3008, un partenariat exclusif !

La nouvelle Peugeot 3008 embarque, en option hi-fi, une installation acoustique haut de gamme signée Focal. Un partenariat exclusif puisqu’il s’agit du premier véhicule de série au monde à proposer une solution acoustique Focal.Laurène BREAS, chargée de communication FOCAL, a répondu à nos questions.

-Focal équipe dorénavant les Peugeot 3008 avec un équipement très haut de gamme. Comment s'est fait ce rapprochement avec la marque ? Comment avez vous séduit la marque ?



-Un grand constructeur français, une PME high-tech spécialiste de l'acoustique... Au-delà de la différence de structures, des valeurs communes rapprochent avant tout Peugeot et FOCAL : la culture française, la fabrication «Made in France», la haute technologie et la puissance. Les deux marques partagent aussi l'envie de sensations, de prestation augmentée, de performance et d'émotion : celle de conduire, celle d'écouter sa musique avec une installation de qualité dans des voitures dessinées par une marque en pleine évolution. Le Design enfin est un élément clé qui rassemble les deux marques. PEUGEOT et son PEUGEOT Design Lab, FOCAL et ses équipes de designers : chacun accorde à la valeur perçue de ses produits une attention toute particulière qui signe leur positionnement Premium. La séduction fut réciproque et naturelle, et fortement motivée par la volonté de faire différemment et mieux.



-Quelles sont les spécificités de votre système ?

-Le système est composé de 10 haut-parleurs équipés de 3 technologies exclusives FOCAL :



• Woofers/médiums haute-fidélité : Technologie Polyglass permettant d'assurer équilibre et précision du son.

• Tweeters TNF : Technologie dôme inversé aluminium offrant une dispersion optimale du son et des aigus très détaillés.

• Subwoofer 200 mm: Technologie triple bobine Power Flower™ pour une restitution définie et dynamique des basses fréquences.



Le tout est alimenté par :

• Amplification active 12 voies – 515 Watts : Technologie hybride Classe AB/Classe D procurant richesse et finesse des signaux hautes fréquences, ainsi qu'une réelle puissance dans le grave.



-Comment aboutit-on à un tel niveau de résolution dans un habitacle ? Une collaboration est elle nécessaire avec les designers et les ingénieurs ?

-Les équipes du design PEUGEOT et les ingénieurs de FOCAL ont travaillé main dans la main, dans le cadre d'un véritable partenariat, au plus tôt dans les planning projets véhicule. À chaque étape de ce projet commun, FOCAL a apporté son expertise, de la conception des haut-parleurs à leur intégration optimale dans l'habitacle. Trois ans de développement ont été nécessaires pour les équipes du groupe PSA et FOCAL sur le système du Peugeot 3008, le dialogue entre design et technique ayant débuté en 2013.



Les grandes étapes de la collaboration :

• Un travail d'intégration partagé, soigné et atypique des haut-parleurs a été mené, bien au-delà de leur simple positionnement dans l'habitacle.

• L'étude en co-conception des pièces stratégiques garantissent la qualité acoustique finale : garnissages, portes, grilles, tapis et structure du plancher qui intègre le caisson de basses.

• Une définition spécifique des portières, pour embarquer le système hi-fi Premium FOCAL.

• 126 heures de tuning sonore ont été réalisées en chambre sourde pour apposer la signature FOCAL si particulière.

• 1 600 km ont été parcourus en mise au point finale par nos ingénieurs acousticiens , sur 4 parcours routiers : ville, campagne, autoroute et même anneau de vitesse.



-Etes vous soumis à des contraintes particulières ?

-La sonorité d'un système automobile est le résultat d'une somme de paramètres techniques, de choix produits, d'orientations de marque, mais également d'un partage d'envies et d'un objectif de résultat commun.



L'univers véhicule est cependant particulièrement hostile à la réalisation d'un système audio performant :

-Une voiture doit être légère et sobre en consommation pour offrir un comportement routier dynamique et satisfaire aux attendus du marché en pleine mutation.

-Les lois de l'acoustique imposent pourtant depuis toujours amortissement, masse et puissance pour proposer des performances extrêmes sans déclencher de vibrations ou de dégradations de l'écoute à niveaux soutenus.



Ces objectifs sont globalement en opposition directe, intégrer un système audio dans une voiture, c'est chercher sans cesse la manière la plus intelligente de repousser les performances du système sans grever la masse et la consommation.



Les équipes ont collaboré étroitement pour optimiser ce compromis, le résultat le plus tangible étant certainement la structure des portières qui est le résultat d'un travail spécifique uniquement accessible avec l'option Hifi FOCAL.



-Pensez vous qu'un bon système audio peut contribuer à l'acte d'achat d'un véhicule ?

-Le partenariat de Marque se fonde sur une légitimité : de territoire, de culture, de valeurs.

Peugeot a clairement affiché ses ambitions de montée en gamme et de premiumisation, le 3008 est une étape clé de cette évolution.



FOCAL, de par son positionnement historique premium/luxe, représentait le partenaire idéal pour créer un produit commun ambitieux, différent et vecteur de nos valeurs communes.



Sans prétendre que notre système Hifi FOCAL puisse être le déclencheur d'achat, ce partenariat renforce évidemment la légitimité globale du nouveaux SUV Peugeot 3008, un véhicule français équipé d'un son français



Et le publique répond présent, le mix de vente de 3008 haut de gamme est très bon, et le taux de monte de l'option FOCAL est très supérieur aux attendus.



La voiture est cohérente sur tous les critères attendus d'une automobile, et nous sommes peut-être ce petit plus qui fait monter la désirabilité du 3008 d'un cran supplémentaire.



Nous sommes très fiers de débuter notre collaboration avec Peugeot sur ce nouveau SUV 3008 !