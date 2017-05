Lavillenie pas inquiet

Renaud Lavillenie a admis samedi être déçu après sa 2e place dans le concours de saut à la perche de la réunion d'Eugene, mais restait optimiste en vue des Championnats du monde de Londres, son objectif de l'année.

Renaud Lavillenie a concédé sa première défaite à Eugene où il s'était toujours imposé depuis sa première participation en 2013. "Cela faisait partie du jeu, je ne suis pas comme certains qui vont dans un endroit que quand ils savent qu'ils peuvent gagner, cela aurait pu passer. Je préfère dans l'absolu perdre ici et gagner le 8 août", jour de la finale des Mondiaux de Londres, commente le Français. "Je suis forcément déçu de faire 2e, dans le sens où je pouvais gagner. C'est souvent comme ça, mais là, il y a de la frustration sur mon dernier essai à +91+ (5,91 m), cela se joue vraiment à un rien, mais c'est le jeu", a expliqué le détenteur du record du monde qui s'est arrêté à 5,81 m quand l'Américain Sam Kendricks s'est imposé avec 5,86 m. "Il y a quand même la satisfaction d'avoir fait un concours assez intéressant. Cela monte en puissance, on est encore assez tôt dans la saison par rapport à l'objectif principal", a rappelé le vice-champion olympique de Rio.



"Il ne faut pas s'enflammer, les Championnats du monde c'est dans un peu plus de deux mois, j'étais encore sur élan réduit (16 foulées) par rapport aux autres, je suis content, cela se met en place", a-t-il insisté.



Au cours de la réunion, comptant pour la Ligue de diamant, le Britannique Mo Farah a établi la meilleure performance mondiale de l'année sur 5000 m en 13 min 00 sec 70/100e. Le champion du monde et champion olympique de la discipline a amélioré de près de 17 secondes le précédent chrono de référence pour 2017 (13:17.51) établi début mai par le Canadien Justyn Knight.



Le Jamaïcain Omar McLeod a amélioré sa propre meilleure performance mondiale de l'année sur 110 m haies avec un chrono de 13 sec 01/100e. Le champion olympique 2016 a enlevé 3/100e à sa précédente MPM (13.04) établie fin avril à DesMoines (Etats-Unis). Médaillé de bronze à Rio, le Français Dimitri Bascou a dû se contenter de la 8e place (13.55) pour son entrée en lice cette saison.



L'Américain Christian Taylor s'est fait remarquer avec un triple saut à 18,11 m la troisième meilleure performance de l'histoire. Le double champion olympique en titre, est sorti vainqueur d'un concours très relevé, puisque son second, son compatriote Will Claye, a également dépassé les 18 mètres (18,05 m). Taylor a débuté son concours avec 17,82 m, mais a bénéficié d'un vent très favorable (+2,5 m/s). Il a réussi 18,11 m à sa quatrième tentative, mais a tremblé lors de la 5e tentative de Claye, mesurée finalement à 18,05 m. Il ne s'agit toutefois pas d'un nouveau record personnel pour Taylor qui avait réussi 18,21 m lors des Championnats du monde 2015 à Pékin. Seul le Britannique Jonathan Edwards est allé plus loin que loin avec son record du monde de 18,29 m datant de 1995.