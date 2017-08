Taylor roi du triple-saut, Kori Carter sacrée sur 400 m haies

L'Américain Christian Taylor a remporté son troisième titre de champion du monde de triple saut, tandis que sa compatriote Kori Carter a décroché l'or sur 400 m haies.

L'Américaine Kori Carter a été sacrée championne du monde du 400 m haies, son premier titre majeur en carrière à 25 ans, jeudi à Londres. Carter, vainqueur en 53 sec 07, a devancé sa compatriote Dalilah Muhammad (53 sec 50), championne olympique en titre, et la Jamaïcaine Ristananna Tracey (53 sec 74). Muhammad a pris un départ canon et semblait se diriger vers un succès aisé mais elle a totalement flanché sur le final, laissant Carter revenir pour la coiffer de peu sur la ligne. La double championne du monde en titre la Tchèque Zuzana Hejnova a terminé 4e (54 sec 20).









Presqu'au même instant, l'Américain Christian Taylor a remporté son troisième titre de champion du monde au triple saut. Taylor, 27 ans, l'a emporté avec un saut de 17,68 m devant son compatriote Will Claye (17,63 m), son dauphin aux JO-2016 et aux JO-2012, et le Portugais Nelson Evora, champion olympique en 2008 (17,19 m). Il ne lui reste plus qu'à réaliser le record du monde pour effacer définitivement Johathan Edwards des tablettes.





