Sally Pearson retrouve son titre sur 100 m haies

L'Australienne Sally Pearson a décroché son deuxième titre mondial après 2011, en remportant la finale du 100 m haies en 12 sec 59/100e (vent: +0,1 m/s) aux Mondiaux-2017 d'athlétisme

A 30 ans, Sally Pearson qui fut également championne olympique à Londres en 2012, a devancé l'Américaine Dawn Harper-Nelson en 12.63 et l'Allemande Pamela Dutkiewicz (12.72).



Apres deux années passées à réparer ses blessures, Pearson est revenue cette saison au plus haut niveau, la seule à contester l'hégémonie américaine. Quatre au départ, les "US girls" ont d'ailleurs failli et, malgré un bon départ, Kendra Harrison, détentrice du record du monde (12.20), a terminé au pied du podium (12.74).