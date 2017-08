Farah battu par Edris sacré sur 5.000 m

Pas de doublé pour Mo Farah aux Mondiaux de Londres. C'est l'Ethiopien Muktar Edris qui décroche l'or dans le 5000 m.

L'Ethiopien Muktar Edris a remporté le titre mondial du 5.000 m samedi soir à Londres, infligeant au Britannique Mo Farah sa première défaite en grands Championnats (Mondiaux et JO confondus) en extérieur sur la piste depuis Daegu-2011. Edris a bouclé la distance en 13 min 23 sec 79/100e, devançant Farah (13:33.22) et l'Américain d'origine kényane Paul Kipekemoi Chelimo (13:33.30).



Farah, âgé de 34 ans, participait à son dernier championnat sur piste avant de se consacrer entièrement aux courses sur route. Quadruple champion olympique avec les doublés 10.000/5000 m à Londres et à Rio, l'athlète d'origine somalienne a totalisé six médailles d'or et deux d'argent aux Mondiaux.