3000 m steeple : Mekhissi au pied du podium

Le Français Mahiedine Mekhissi s'est classé quatrième du 3000 m steeple des Mondiaux de Londres malgré une très belle fin de course qui lui fait nourrir de grands regrets.

Le Kenyan Conseslus Kipruto décroche le titre mondial (en 8'14"12), un an après son titre olympique. Le Marocain Soufiane Ebakkali (8'14"49) et l'Américain Evan Jager (8'15"53) complètent le poodium. Mahiedine Mekhissi échoue donc à la quatrième place et l'autre Français en lice Yoann Kowal se classe 13e.



Revivez la course :