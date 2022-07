L’équipe de France de volley, championne olympique en titre, a été battue 3-2 par les Etats-Unis jeudi dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Nations (VNL) à Osaka, sa deuxième défaite en neuf rencontres.

Les Bleus d’Andrea Giani sont deuxièmes au classement, devancés par les Américains qui comptent désormais une victoire de plus. La France n’avait été jusque-là battue que par la Pologne (3-1) le 12 juin dernier. Après cette défaite en cinq sets, dans un match où les Français ont mené deux sets à un avant de s’incliner, les champions olympiques doivent encore affronter le Brésil (8 juillet), l’Argentine (9 juillet) et l’Australie (10 juillet), toujours à Osaka au Japon. Ils s’envoleront ensuite pour Bologne, en Italie, pour les quarts de finale de la compétition en cas de qualification. Cette VNL 2022 sert de préparation grandeur nature au Mondial, programmé fin août et début septembre en Slovénie et en Pologne.

AVEC AFP