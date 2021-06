Défaite ce samedi en demi-finale de la Ligue des nations pour l’Equipe de France de volley-ball qui s’est inclinée au final en trois manches 25-20 / 25-18 et 25-19.

À un mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo, la France est tombée sur trop forte et ne verra donc pas la finale de la Ligue des nations ce dimanche. Ce sont les Brésiliens qui seront invités à venir disputer ce grand match. L’Equipe de France est tombé contre la Seleçao et notamment son mvp du match Yoandy Leal qui a terminé avec près de 20 points à lui seul. Débordés, les hommes de Laurent Tillie, qui dirigeait sa dernière Ligue des nations pourront se rattraper dans quelques heures pour la petite finale face au perdant du match entre la Pologne et la Slovénie qui débute cet après-midi à 15 heures.