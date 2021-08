Victoire 3 sets à 1 pour l’Equipe de France de volley-ball ce soir en match de préparation pour l’Euro 2021 qui débute la semaine prochaine.

Laurent Tillie parti après le sacre olympique, c’était la grande première du nouveau sélectionneur brésilien de l’Equipe de France Bernardinho qui a pu découvrir ses joueurs et assister à la victoire 3 sets à 1 (25-23, 20-25, 25-19, 25-22) face à l’Ukraine ce mercredi dans la salle de Belfort. Sur les dix champions olympiques présent dans le groupe de 18 joueurs retenus pour préparer l’Euro-2021, six figuraient sur la feuille de match mercredi: Jenia Grebennikov, Barthélémy Chinenyeze, Yacine Louatti, Trévor Clevenot, Daryl Bultor et le capitaine Benjamin Toniutti. Vendredi soir à partir de 19 h 30, les Bleus retrouveront une fois de plus l’Ukraine pour un dernier match de préparation. Ils prendront l’avion pour Tallinn quelques heures plus tard pour jouer l’Euro 2021.