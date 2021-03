Le club de Pordenone, en Italie, a poursuivi en justice sa capitaine Lara Lugli pour être tombée enceinte au cours de la saison 2018-19.

Le 7 mars dernier, à la veille de la journée internationale des droits de la femme, la volleyeuse italienne Lara Lugli a raconté son histoire abracadabrantesque. Au cours de la saison 2018-19, la joueuse de 39 ans, qui évoluait alors sous les couleurs de Pordenone, est tombée enceinte. Une nouvelle qui n’était pas vraiment au goût des dirigeants du club, qui ont carrément pris la décision… de l’attaquer en justice. Ils lui ont reproché une grossesse à un moment important de la saison, sans remplir ses obligations de capitaine auprès des sponsors. D’autant que Lara Lugli a finalement été victime d’une fausse couche.

« J’ai reçu leur convocation le 26 février », explique-t-elle dans Le Parisien. « Je me suis sentie offensée comme femme et comme athlète. Ça m’a rendu furieuse. J’ai réagi avec mon cœur. Mais quand j’ai vu que des journaux internationaux en parlaient (après son message sur Facebook, ndlr), j’ai compris qu’il se passait quelque chose. Il y a quelques jours personne ne me connaissait et maintenant même le New York Times parle de mon histoire… »

La justice doit rendre sa décision en mai. En attendant, l’histoire a provoqué un tollé bien au-delà des frontières italiennes. La classe politique s’est également emparée de ce débat qui fait scandale.