Les Français ont été sèchement battus par les Américains trois sets à zéro (25-18, 25-18, 25-22), pour leur entrée dans le tournoi olympique, samedi à Tokyo.

Rien n’est encore perdu pour la génération la plus talentueuse du volley français, en quête d’une première médaille olympique au Japon: pour voir les quarts de finale, elle doit se classer parmi les quatre premiers de son groupe de six avec également la Russie (sous drapeau neutre), le Brésil, l’Argentine et la Tunisie. Mais comme un symbole, c’est sur un service manqué de sa star Earvin Ngapeth que l’équipe de France s’est inclinée dès le troisième set.

Les hommes de Laurent Tillie souhaitaient à tout prix entamer ce tournoi par une victoire dans le premier match. Mais comme aux Jeux de Rio, quittés dès le premier tour, la « Team Yavbou » commence ses JO de Tokyo par une défaite. Ils devront réagir dès lundi face à la Tunisie, équipe la moins cotée du groupe.