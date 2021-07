Défaite 3 sets à 2 pour l’Equipe de France de volley-ball masculine ce mercredi lors du match de poules du tournoi olympique face à l’Argentine.

Grosse déception pour les Bleus qui devront réaliser un parcours sans faute afin de se qualifier pour les quarts de finale. Après une défaite face aux Etats-Unis, la France avait redressé la barre en battant la Tunisie mais aujourd’hui les hommes de Laurent Tillie ont subi un nouveau revers. Cette fois-ci, ils ont été battu en 5 manches et au tie-break de la dernière manche face à l’Argentine (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13). La France va désormais devoir réaliser un exploit avec au moins une victoire face à la Russie et au Brésil, deux équipes qui font parties des meilleures nations au monde. L’Argentine ne devance pas encore les Français au classement mais elle affronte dimanche la Tunisie, l’équipe la plus abordable du groupe qui ne compte encore aucune victoire.