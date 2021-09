Suivez en direct de Tallin, en Estonie, la troisième journée de la première phase du championnat d’Europe de volley-ball.

Multiplex de l’ensemble des rencontres à partir de 15h45 et focus plus particulier sur Allemagne – France à 19h. Les Bleus, sacrés champions olympiques à Tokyo, ont facilement remporté leurs deux premières rencontres. Cette opposition face à l’Allemagne est un premier test sérieux pour Earving Ngapeth et sa bande.