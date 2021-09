Les Françaises ont été battues trois sets à un en quarts de finale de l’Euro par les Serbes, doubles tenantes du titre, mercredi soir à Belgrade.

Mercredi soir, pendant presque deux manches, les joueuses d’Emile Rousseaux ont fait jeu égal avec les Serbes, qui en plus des deux titres continentaux de 2017 et 2019, ont également pris dans leur escarcelle le titre mondial en 2018 et « seulement » la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo il y a trois semaines et demie. C’est une superbe performance qui valide complètement le parcours des Françaises dans cet Euro.

Les Françaises prennent date pour les années à venir, notamment l’Euro-2023, alors qu’elles ont dans le viseur les Jeux olympiques de Paris en 2024. L’idée étant bien sûr de faire aussi bien que les garçons, sacrés champions olympiques cet éyé à Tokyo.