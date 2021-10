Alexia Richard, championne de France en titre de Beach-Volley, en a assez d’entendre des préjugés sur son sport. La jeune femme s’est confiée pour le Crédit Agricole et a détruit tous « on dit » sur sa pratique, de sa sous médiatisation dans l’hexagone, sa dévalorisation par rapport au volley classique, le fameux débat sur le bikini… Rien ne lui échappe.

Découvrez son interview :

Pour en savoir plus sur sport comme école de la vie et découvrir plein d’autres portraits de sportifs tous plus inspirants les uns que les autres : cliquer ici.

Pour découvrir toutes les vidéos du crédit agricole, rendez-vous sur leur chaine youtube en cliquant ici.

Voir tous les épisodes et l’ensemble de ce que fait Sport Comme École de la vie sur :Instagram.