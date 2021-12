Vainqueur en 80 jours d’un Vendée Globe d’anthologie, Yannick Bestaven a été élu marin de l’année 2021, a annoncé lundi la Fédération française de voile lors d’une cérémonie à Paris.

Le skipper reçoit pour la première fois cette distinction, créée il y a 20 ans et qui a récompensé de grands noms de la voile comme Michel Desjoyeaux, double vainqueur du Vendée Globe, ou encore Franck Cammas. Bestaven a reçu une large majorité des votes, soit 12 voix sur 17 au premier tour. Face à lui, la double médaillée olympique en planche à voile, Charline Picon, a eu 4 votes et Nicolas Goyard, champion du monde et d’Europe d’IQFoil, un vote.

Le marin rochelais de 48 ans succède au tandem Camille Lecointre et Aloïse Retornaz (voile olympique), consacré en 2019. En 2020, pas de marin de l’année mais un marin de la décennie en la personne de Franck Cammas pour son parcours exceptionnel dans une multitude d’épreuves sur les dix dernières années.