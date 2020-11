Alors qu’on annonçait Damien Seguin leader en début d’après-midi, Maxime Sorel est repassé devant l’ensemble de ses concurrents en fin de journée de cette neuvième édition du Vendée Globe.

Maxime Sorel (V And B Mayenne) est ainsi passé leader de la compétition avant d’affronter une dépression importante qui pourrait faire chavirer le classement.

Classement mardi à 18h00 heure française (17h00 GMT):

1. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) à 23.840,3 milles de l’arrivée

2. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) à 0,9 mille du premier

3. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 7,9

4. Nicolas Troussel (FRA/Corum L’Epargne) 9,8

5. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 13,6

6. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) 15,1

7. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) 35,6

8. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 37,5

9. Jérémie Beyou (FRA/Charal) 39,8

10. Kevin Escoffier (FRA/PRB) 40,1

11. Charlie Dalin (FRA/Apivia) 48,9

12. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) 49,6

13. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 55,6

14. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) 59,6

15. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 59,7

16. Isabelle Joschke (GER/MACSF) 65,2

17. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) 70,7

18. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 72,1

19. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) 72,1

20. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) 74,2