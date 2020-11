Enorme surprise pour les suiveurs du Vendée Globe édition 2020-2021.

Une mer déchaînée qui fait des dégâts. Jérémie Beyou a endommagé un safran lors d’une collision avec un objet flottant non identifié mardi soir. Le skippeur de la Team Charal se retrouve dans l’obligation de faire demi-tour et de revenir aux Sables d’Olonne. Beyou avait terminé troisième lors de l’édition 2016-2017, le skippeur va donc prendre du retard et ses chances de victoire lors de cette édition 2020 s’envolent.