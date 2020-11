Alex Thomson (HUGO BOSS) toujours en tête bien qu’ayant concédé du terrain sur Thomas Ruyant (LinkedOut) et Charlie Dalin (Apivia). Jean Le Cam est toujours bien placé. Voici sa réaction après 11 jours de course.

« Quand tu passes l’équateur, tout est à l’envers, c’est assez drôle. Il y a une marche, et comme la terre est plate, tu te retrouves en dessous (rires) ! On s’attendait à quelque chose de plus tranquille pour le Pot au Noir, mais il y avait quand même des grains à 20/25 nœuds. Quand tu es toilé pour 8/10 nœuds, ça fait bizarre. La nuit, ça va car tu ne vois rien. Quand ça s’emballe, tu fais ce qu’il faut faire, mais tu ne stresses pas ; le jour, tu vois le grain arriver et tu te demandes à quelle sauce tu vas être mangé. Ça a été assez rapide, on n’a pas eu d’arrêt, c’était assez bien mais, parfois, ça arrive de passer le Pot au Noir sans s’en rendre compte ! Depuis la fin de la dépression, on est au reaching : c’était un scénario pour les foilers. Au final, je suis bien car ma compétition n’est pas avec les foilers : je suis dans la catégorie « 4L », pas dans celle des « Ferrari », mais je me rends compte que mon bolide, que je connais bien, est assez véloce ! Entre régler les voiles, faire à manger, changer de voiles, les inspections du bateau, etc… je n’ai pas le temps de m’ennuyer ! », a indiqué Jean Le Cam (Yes we Cam!).