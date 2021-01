Leader du Vendée Globe Yannick Bestaven confirme sa place et continu sa belle course ce soir au pointage de 17 heures.

Bestaven skipper sur Maître Coq IV poursuit sa belle aventure en tête devant Charlie Dalin sur Apivia avec un peu plus de 200 milles nautiques d’avance soit 341 km. Au pointage de 17 heures, le leader de la course a creusé quelques peu l’écart alors qu’il lui reste encore à parcourir 5 000 milles soit 9260 km avant la grande arrivée aux Sables d’Olonnes. En troisième position, on retrouve Damien Segiun (Groupe Apicil) et Thomas Ruyant (LinkedOut).

Classement dimanche à 17h00 GMT :

1. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) à 4.867,6 milles de l’arrivée

2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 212,1 milles du premier

3. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 270,5

4. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 295,9

5. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) 322,4

6. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 448,7

7. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 462,4

8. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 471,5

9. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 494,6

10. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 584,8