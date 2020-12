Le skipper Fabrice Amedeo, engagé dans le Vendée Globe, a abandonné vendredi au trente-troisième jour de course après la panne de son second ordinateur de bord qui le prive des informations météo, a annoncé son équipe dans un communiqué.

Amedeo (Newrest – Art & Fenêtres) naviguait en 21e position jeudi à la mi-journée et se trouvait dans les quarantièmes rugissants quand il a connu son problème informatique. Le premier ordinateur du bord était déjà hors service depuis plusieurs jours. « Suite à un nouveau problème d’ordinateur, je ne peux plus télécharger les fichiers météo, calculer la trajectoire optimale, la plus rapide possible mais aussi parfois la plus sage possible. Il est possible de continuer à l’ancienne, sans information et de traverser ainsi les mers du Sud. Mais nos bateaux à foils sont diaboliques dans du vent fort (…). J’ai donc décidé d’arrêter à Cape Town mon Vendée Globe », a expliqué Amedeo.

Le skipper, qui fait route vers l’Afrique du Sud, s’est dit « très malheureux, mais je sais que je vais rebondir ». Le marin âgé de 42 ans avait déjà été en difficulté lors du départ de son deuxième Vendée Globe. Il avait fait demi-tour quelques heures après le départ des Sables d’Olonne, le 8 novembre, en raison d’une fissure en haut du mât. Il était reparti en course le 10 novembre.

Il s’agit du sixième abandon (sur les 33 partants) après ceux de Nicolas Troussel (Corum L’Epargne) en raison d’un démâtage le 16 novembre, d’Alex Thomson (Hugo Boss) le 28 novembre après une avarie sur le gouvernail, Kevin Escoffier (PRB), dont le bateau s’est brisé en deux le 30 novembre, Sébastien Simon (Arkéa Paprec), le 4 décembre après avoir heurté un ofni (objet flottant non identifié) et Samantha Davies (Initiatives-Coeur), victime d’une collision le 5 décembre.