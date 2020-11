Les skippers du Vendée Globe doivent faire face à des vents très violents depuis le départ dimanche après-midi. Sébastien Simon a même eu le mal de mer.

« J’ai eu le mal de mer pour la première fois de ma vie. C’est sans doute lié au stress, j’ai du mal à me détendre. Le front m’a pas mal stressé, au final il est assez puissant mais la mer est plutôt correcte. Du coup là j’ai déjà viré, je suis derrière le front. Après avoir vomi, j’ai réussi à me rendormir et là ça va, je suis plutôt en forme. J’ai quand même pas mal de rangements à faire parce que le vent a beaucoup changé et le bateau a pas mal accéléré. Il faut que je range tout ça et après je pourrais aller me reposer. Mais le bateau va bien ! », a indiqué Sébastien Simon (ARKÉA PAPREC).