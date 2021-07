L’équipage d’Helvetia Purple a remporté sa deuxième victoire consécutive vendredi sur le lac de Serre-Ponçon, lors de la huitième et dernière journée du Tour de France à la voile, alors qu’Helvetia Blue conserve la tête du classement général.

Le parcours imaginé à Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) réussit bien à Helvetia Purple. Après avoir remporté la première journée de course sur le plus grand lac artificiel de France, l’équipage féminin de Pauline Courtois a récidivé vendredi, confortant sa troisième place au classement général. Le leader Helvetia Blue a conforté son avance en finissant deuxième du jour. Après 19 jours de compétition, l’équipage de Clément Michel a trois points d’avance sur celui de Clément Cron, Groupe Atlantic.

Cinquième du jour, Royan Atlantique complète le quatuor qui s’affrontera samedi pour la Super Finale toujours sur le lac de Serre-Ponçon. « On s’est bien préparé, on reste dans notre routine et tout va bien aller », a déclaré, confiant, Clément Michel, à l’organisateur de l’événement.

Classement général du Tour de France à la voile après 19 journées de course (avant jury) :

1. Helvetia Blue by Normandy (Clément Michel) 37 points

2. Groupe Atlantic (Clément Cron) 40 pts

3. Helvetia Purple by Normandy (Pauline Courtois) 67 pts

4. Royan Atlantique (Gaultier Tallieu) 73 pts

5. BE. Brussels Kidibul (Arnaud Vasseur) 81 pts