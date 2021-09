Pierre Quiroga (Macif) a remporté mercredi la deuxième étape de la Solitaire du Figaro, entre Lorient et Fécamp (Seine-Maritime).

Il a franchi la ligne d’arrivée à Fécamp à 08h43. Cette étape, longue de 490 milles marins (907 km), était plus courte que la première entre Saint-Nazaire et Lorient, mais plus technique avec des passages côtiers et un contournement de la Bretagne.

La première étape vait a été remportée par Xavier Macaire (Groupe Snef), l’un des favoris de cette 52e édition. Pierre Quiroga était arrivé à la deuxième place.

La troisième étape doit avoir lieu entre Fécamp et la baie de Morlaix (624 milles), via les côtes anglaises, tandis que la quatrième doit se dérouler entre la baie de Morlaix et Saint-Nazaire (685 milles), via le sud de l’Irlande.