La navigatrice anglaise Samantha Davies (Initiatives-Coeur) a été contrainte à l’abandon ce samedi dans le Vendée Globe.

« Suite à la violente collision survenue mercredi soir au niveau de la quille d’Initiatives-Coeur, Sam Davies ne peut assurer seule en mer les

réparations et les vérifications pour poursuivre sa course en sécurité« , a expliqué son équipe. « Malheureusement, je ne peux pas réparer toute seule, il y a trop de dégâts, notamment dans la quille, il faut sortir le bateau de l’eau, a continué Davies. C’est trop dangereux d’entamer les mers du Sud avec toutes ces inconnues. Il faut vraiment tout inspecter. »

« La course s’arrête mais j’espère que l’aventure ne s’arrête pas. J’ai toujours dit que ma mission était de faire le tour du monde sur ce bateau. Si je peux remettre le bateau en état et repartir, je suis motivée pour le faire », a-t-elle ajouté. « Le Vendée Globe c’est une aventure énorme. J’ai toujours eu beaucoup beaucoup de respect pour ceux qui ont fini hors course. Isabelle Autisier, mais aussi Enda (O’Coineen, ndlr), je pense que c’est la dernière personne qui a fait ça, bien longtemps après Nick Moloney suite à un accident de quille, qui a fini hors course un an plus tard. Si je peux faire partie de ces aventuriers, j’en serai, même si ce n’est pas facile parce que je suis une compétitrice avec un super bateau. »