Le tandem français Aloïse Retornaz et Camille Lecointre ont décroché une médaille de bronze ce mercredi en voile dans l’épreuve de dériveur double 470.

Deuxièmes avant la dernière régate, les Françaises ont eu du mal et se font coiffer au poteau par les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar pour la médaille d’argent. Dans cette course, les Françaises ont même posé une réclamation suite à l’attitude des grandes gagnantes de l’épreuve, les Britanniques Hannah Mills et Eilidh McIntyrequi ont laissé passer les Polonaises pour leur offrir l’argent devant l’Equipe de France. Réclamation qui n’a rien donné et le podium reste inchangé. Nos tricolores apportent à la France la 25e médaille depuis le début de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la troisième en voile après l’argent de Charline Picon et Thomas Goyard.

⛵ 🇫🇷 Camille Lecointre et Aloïse Retornaz terminent médaille de bronze du 470 après la dernière manoeuvre parfaite de la Pologne qui souffle l'argent aux Bleues. Les Britanniques étaient au-dessus #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



