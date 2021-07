Quelques minutes après Charline Picon et pour sa première participation aux Jeux Olympiques, le Calédonien Thomas Goyard remporte la médaille d’argent en RSX (planche à voile). Avec une disqualification en Medal Race après un départ « volé », le Français s’offre le titre de Vice-Champion Olympique derrière le Hollandais Kiran Badloe.

Réaction :

Thomas Goyard : « Depuis le début de la semaine, je suis passé par toutes les émotions. Là, cette finale : un OCS, un départ grillé, un deuxième et puis moi je me suis dit, c’est pas possible, ils me font une blague après un tour, ils auraient pu me le dire avant mais bon voilà j’ai attendu patiemment que le Chinois passe sa ligne d’arrivée, j’ai calculé, recalculé et je me suis dit là, je crois que c’est bon, c’est incroyable. C’est un truc de dingue, je n’ai pas trop les mots. Je suis content mais je ne réalise pas à quel point je suis content ! Je suis content pour moi mais je suis triste pour l’Italien et le Polonais qui sont des athlètes exceptionnels et qui méritaient franchement quelque chose. C’est le sport, c’est dur mais c’est comme ça.»

Résumé réalisé par la Fédération française de voile.