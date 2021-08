Le duo italien Ruggero Tita et Caterina Banti s’est imposé ce mardi matin en voile mixte sur la catégorie de Nacra 17.

La médaille d’or pour les Transalpins qui ont remporté cette course en finissant au final juste devant l ‘équipage britannique John Gimson/Anna Burnet et

le duo allemand Paul Kohlhoof/Alica Stuhlemmer. L’ultime régate est revenue aux Argentins Santiago Lange, bientôt 60 ans, et de Cecilia Carranza Saroli mais c’est finalement l’Italie qui a décroché cette victoire finale. Nos Français Quentin Delapierre/Manon Audinet ont pris la 4e place de cette ultime régate et obtiennent la huitième place dans ces Jeux.