Le navigateur Pierre Quiroga (Macif) a remporté ce jeudi la troisième étape de la 52e Solitaire du Figaro, entre Fécamp (Seine-Maritime) et Roscoff (Finistère).

Pierre Quiroga, déjà vainqueur de la 2e étape entre Lorient (Morbihan) et Fécamp, a franchi la ligne d’arrivée en baie de Morlaix, au large de Roscoff, à 11H 59min 54sec.

La première étape a été remportée par le navigateur Xavier Macaire (Groupe Snef), autre favori de cette 52e édition. Pierre Quiroga était arrivé à la deuxième place.

Les navigateurs doivent parcourir 2.500 milles (4.630 km) au fil des quatre étapes jusqu’au 16 septembre. La quatrième manche sera disputée à partir de dimanche, et se déroulera entre la baie de Morlaix et Saint-Nazaire (685 milles), via le sud de l’Irlande.