Samedi soir, l’Olympique Lyonnais a terminé sa préparation par une défaite 5 buts à 3 face au FC Porto. Retour en vidéo sur le match.

Mené 2-0 sur des buts de Sergio Oliveira (4e sur penalty) et Fabio Vieira (30e), le club rhodanien est revenu à hauteur grâce à Marcelo (40e) et Karl Toko-Ekambi (53e). Mais la formation lusitanienne a fait la différence dans les dernières minutes sur des réalisations de Pepe (79e), Toni Martinez (83e) et Mehdi Taremi (84e), malgré un but d’Islam Slimani (81e).