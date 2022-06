Golden State champion de NBA il y a quelques jours, la saison de basket masculine aux Etats-Unis est aujourd’hui terminée. Devant l’armada offensive des franchises de l’ouest, notamment symbolisée par les Warriors ou encore les Suns de Phoenix, l’est compte bien réagir et un gros coup pourrait se réaliser.

Selon les propos d’un dirigeant de la Conférence Est à Sean Deveney, les deux équipes de New York, les Knicks et les Nets de Brooklyn s’intéressent à la situation d’un certain Carmelo Anthony. Aujourd’hui aux Lakers de Los Angeles, il a écumé les franchises du pays depuis le début de sa carrière et à 38 ans, il semble être de retour au sommet. Auteur d’une belle saison chez les Lakers, il serait une cible de choix pour les deux rivaux new yorkais. « Ils l’envisagent, beaucoup d’équipes le font. Il a bien shooté cette saison et il peut être signé à un contrat minimum. Toutes les équipes vont parler de lui avant la free agency », a déclaré un dirigeant de la Conférence Est à Sean Deveney.