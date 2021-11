Même si le Real Madrid devrait logiquement faire signer Kylian Mbappé lors de la saison prochaine, le club espagnol s’intéresse également à Julian Alvarez le futur crack du football argentin.

Selon les informations de « Marca », le club de la capitale espagnol fait son apparition dans le dossier menant au buteur de 21 ans. Les Merengues apprécient son profil et sa saison en Amérique du Sud impressionne au club. Celui qui a marqué 15 buts et délivré six passes décisives cette saison fait forte impression. À tel point que de nombreux clubs comme le Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid ou la Juventus sont aussi sur le coup. Affaire à suivre…