Faisant office de voix officielle lorsqu’un transfert est opéré en NBA, Adrian Wojnarowski, journaliste chez ESPN, a annoncé le trade de Rudy Gobert. Un départ que le Français a confirmé.

« Utah!!!! J’étais juste un gamin de France quand je suis arrivé ici il y a neuf ans, mais je me suis senti bien accueilli et soutenu dès le premier jour. J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que joueur devant vos yeux et je vous remercie pour chaque moment que j’ai vécu. Utah et sa population auront toujours une place spéciale dans mon cœur, merci, le voyage se poursuit », a écrit le Français, vice-champion olympique de Tokyo, sur son compte Twitter.

Un départ qui sonne comme une véritable surprise en NBA d’autant plus que les Minnesota Timberwolves ont tout donné pour l’arracher au Jazz. Pour réaliser ce trade, la franchise de Minneapolis a réalisé un échange hors-norme avec Utah en donnant cinq joueurs (Leandro Bolmaro, Malik Beasley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt et Patrick Beverley) ainsi que quatre premiers tours de draft pour les prochaines éditions (2023, 2025, 2027, 2029). En attendant la validation des contrats par la ligue nord-américain le 6 juillet prochain, le transfert paraît déjà officiel au vue des informations et déclarations faites ces derniers jours.