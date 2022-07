Ailier international de l’Equipe de France et joueur important des Clippers de Los Angeles en NBA, Nicolas Batum prolonge son contrat avec la franchise californienne pour les deux prochaines saisons.

L’ailier français a fait une annonce ce vendredi pour expliquer qu’il allait signer une prolongation de contrat de deux saison supplémentaires avec les Clippers de Los Angeles. « Je suis très excité de retrouver cette organisation qui m’a accueilli à mon point le plus bas », a expliqué le joueur de 33 ans, sur son compte Twitter. Une bonne nouvelle pour celui qui a occupé un rôle important la saison dernière et un leader défensif des Clipps. Avec cette prolongation, Batum devrait ainsi percevoir 11 millions de dollars (10,5 millions d’euros) par saison jusqu’en 2024. Au cours du dernier exercice, il était à 8,3 points et 4,3 rebonds en moyenne par matchs.