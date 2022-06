Ancien pensionnaire de NBA, Nando de Colo débarque à l’ASVEL pour la saison prochaine.

L’arrière des Bleus vice-champions olympiques l’été dernier Nando de Colo, qui évoluait à Fenerbahçe lors des trois dernières saisons, va rejoindre l’ASVEL pour deux ans, a annoncé jeudi le club rhodanien tout juste sacré champion de France pour la troisième fois consécutive. Âgé de 35 ans, Nando de Colo (1,96 m) compte 185 sélections avec l’équipe de France, mais il ne participera pas à l’Euro 2022 prévu à la fin de l’été en Allemagne, même s’il garde l’objectif d’être avec les Bleus lors des Jeux Olympiques 2024 de Paris.

Meilleur joueur de Pro A en 2008 sous les couleurs de Cholet, où il a évolué de 2006 à 2009, de Colo a ensuite joué sous les couleurs de Valence (2009-2012) avant de tenter sa chance en NBA, à San Antonio et Toronto et de briller à nouveau en Europe sous les couleurs du CSKA Moscou (2014-2019), club avec lequel il a remporté deux Euroligues en 2016 et 2019. Avec Fenerbahçe, il a remporté la Coupe de Turquie en 2020 et le championnat cette saison.