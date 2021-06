Les archères françaises n’ont pas réussi décrocher leur billet lors du Tournoi de qualification olympique final, ce dimanche au stade Charléty.

Le trio composé de Lisa Barbelin, Mélanie Gaubil et Angeline Cohendet a été éliminé dès les huitièmes de finale par l’Espagne (5-3). Lisa Barbelin, 21 ans et actuelle N.1 mondiale sera la seule représentante française dans les épreuves féminines aux Jeux. Elle avait en effet déjà validé sa présence en individuel à Tokyo lors du TQO européen d’Antalya (Turquie) avant d’être sacrée championne d’Europe deux jours plus tard.