Thomas, Breton de naissance, a remporté la médaille de bronze avec l’Équipe de France aux championnats du monde de 2013 à Antalya en Turquie. À sa passion du tir-à-l’arc, s’ajoute celle de son travail : analyste en risques de marché financier au Crédit Agricole CIB. Bien qu’un monde semble séparer les deux piliers de sa vie, Thomas y retrouve de nombreux points communs. Il se confie dans un « portrait » réalisé par le Crédit Agricole.

« Dans mon travail, les valeurs acquises grâce au sport me sont très utiles. Je dirige une équipe de 10 personnes qui a pour mission de s’assurer que les traders restent dans les règles du marché lors de leurs transactions. Il y a, comme au tir à l’arc, des envies de performance et des situations de grand stress qu’il faut savoir gérer. Il faut garder la tête froide et être très précis. », a-t-il déclaré.

