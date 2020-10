Zverev, roi de Cologne : après un premier sacre il y a une semaine dans la ville allemande, le jeune Allemand de 23 ans s’est à nouveau imposé dimanche en finale à Cologne, en battant sèchement l’Argentin Diego Schwartzman (9e mondial), 6-2, 6-1.

Le 7e mondial remporte ainsi le 13e titre de sa carrière, à un peu plus d’une semaine du Masters 1000 de Bercy, lui aussi disputé en indoor et sur dur.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le natif d’Hambourg : il y a sept jours, c’est le jeune Félix Auger-Aliassime, 22e mondial, qui subissait la loi de Zverev; cette fois c’est Schwartzman, 9e mondial et récent demi-finaliste de Roland-Garros qui s’est incliné sous les coups puissants de Zverev. Seule différence, l’Allemand a mis une dizaine de minutes de moins pour s’imposer (1h11 contre 1h21 dimanche dernier). « Sascha était bien meilleur (que moi) aujourd’hui. Il a été parfait sur le court, il mérite totalement sa victoire », a salué Diego Schwartzman à l’issue de la rencontre, disputée à huis clos pour cause de coronavirus.