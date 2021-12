Avec son titre de champion olympique décroché à Tokyo, Alexander Zverev est certain d’avoir pris le dessus sur l’ancienne garde, Nadal et Federer.

Invité du podcast ‘Das Gelbe vom Ball’ d’Eurosport Allemagne cette semaine, Alexander Zverev en a profité pour faire le bilan de sa saison 2021. Au passage, le champion olympique a mis un petit tacle aux légendes Roger Federer et Rafael Nadal, qu’il pense avoir définitivement effacé des tablettes.

« Je pense que l’année prochaine pourrait être très similaire aux six derniers mois de cette année. Avant, il était toujours question de Nadal, Federer et Djokovic ; maintenant, les grands titres étaient les Jeux olympiques, l’US Open, Turin (finales ATP) et Wimbledon, et ils ont tous été remportés par Medvedev, Djokovic et moi-même. Je ne m’attends pas à ce que ce soit différent l’année prochaine », a lancé le tennisman de 24 ans, qui ne pense pas que l’ancienne génération sera en mesure de concurrencer la nouvelle.