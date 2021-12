Aujourd’hui nous avons appris que Guy Forget n’était plus le directeur du tournoi du Grand chelem français, ainsi que du dernier Masters 1000 de la saison. Yannick Noah a réagi a cette annonce.

« Mon pote vient de se faire virer de la famille du tennis » a publié sur son compte Instagram Yannick Noah. Un post qui fait suite à la démission de son ami Guy Forget de son poste de directeur de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris-Bercy. Un message de soutien accompagné d’une photo de lui et de Guy Forget. Dans un entretien accordé à l’Equipe, ce dernier explique : « La communication n’a jamais existé avec Gilles Moretton. Et clairement, j’ai senti qu’il n’y avait pas de confiance« .