Incroyable… Yannick Noah est jugé par le tribunal de Versailles, et accusé d’avoir vendu une « fausse » raquette de son sacre à Roland-Garros (1983) à un fan.

Les faits remontent à 1986. Yannick Noah aurait vendu la célèbre raquette de son sacre à Roland-Garros, trois ans plus tôt, lors d’une vente aux enchères organisée par TF1 au profit de l’association Care France.

Ce jour-là, le bien est vendu pour 12 000 francs. Rien de plus banal nous diriez-vous. Mais voilà, le certificat d’authenticité arrivé avec la raquette, aurait été rédigé par le joueur de tennis lui-même. Mais l’affaire ne s’arrête pas là, puisqu’en 2017, l’acquéreur aurait été faire expertiser la raquette. L’acquéreur, prénommé Pierre, qui se rendait chez Drouot pour vendre son bien afin de « payer les frais médicaux de son épouse malade », apprend alors que cette raquette n’est pas celle qui a porté Yannick Noah jusque’à la victoire à Roland-Garros…

C’est pourquoi l’acquéreur fait aujourd’hui appel à la justice. apprend que l’accessoire n’a jamais servi à Yannick Noah durant ses Internationaux de France victorieux. Un verdict qui le pousse aujourd’hui à se rendre devant la justice. Il demande plus de « de 30 000 euros de dommages et intérêts ».

L’avocat du joueur de tennis, Me William Bourdon, a répondu aux accusations dans une interview accordée à 20 Minutes. « La procédure a été déclenchée plus de 30 ans après les faits. Le demandeur initial aurait découvert la « supercherie » plus de 30 ans après les faits ? C’est absurde. Comme souvent dans les procédures qui visent des personnalités publiques, l’action est mercantile et opportuniste. »