La WTA l’a annoncé ce lundi, le féminin, qui devait avoir lieu en Chine à Shenzhen, a été délocalisé au Mexique et plus précisément à Guadalajara en raison de la pandémie de Covid-19.

Annulé l’an dernier, l’événement de fin de saison qui réunit les huit meilleures joueuses mondiales et les huit meilleures paires de doubles aura bien lieu cette année mais sera délocalisé. Il se tiendra cette année à partir du 8 novembre et retournera à Shenzhen en Chine dès 2022 et ce jusqu’en 2030. La WTA a pris la décision d’organiser ce Masters féminin au Mexique, à Guadalajara suite aux inquiétudes liées au Coronavirus en Asie.