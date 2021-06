La joueuse tchèque Petra Kvitova, deux fois victorieuse du tournoi de Wimbledon, a gagné deux places et réintégré lundi le Top 10 au classement de la WTA, toujours dominé par l’Australienne Ashleigh Barty.

Le plus prestigieux des tournois sur gazon, qu’elle a remporté en 2011 et 2014, débute cette semaine et Kvitova, 31 ans, est tête de série N.10. Elle vient de jouer une demi-finale à Bad-Hombourg, où elle a plié face à l’Allemande Angelique Kerber, après avoir décidé de se retirer du tournoi de Roland-Garros pour ménager sa cheville gauche. La Lettone Jelena Ostapenko, victorieuse samedi à Eastbourne, a pour sa part gagné 9 places (34e), tandis que la Tchèque Katerina Siniakova, finaliste à Bad Hombourg, grimpe elle de 12 places (64e).

Du côté des Françaises, Fiona Ferro demeure la N.1 tricolore, mais elle a perdu deux places, au 51e rang mondial.

Classement WTA publié lundi :

1. Ashleigh Barty (AUS) 7875 pts

2. Naomi Osaka (JPN) 7346

3. Simona Halep (ROM) 6330

4. Aryna Sabalenka (BLR) 6195

5. Elina Svitolina (UKR) 5835

6. Sofia Kenin (USA) 5640

7. Bianca Andreescu (CAN) 5321

8. Serena Williams (USA) 4931

9. Iga Swiatek (POL) 4465

10. Petra Kvitová (CZE) 4215 (+2)

11. Belinda Bencic (SUI) 4205

12. Garbiñe Muguruza (ESP) 4045 (+1)

13. Karolína Plísková (CZE) 3915 (-3)

14. Victoria Azarenka (BLR) 3905

15. Jennifer Brady (USA) 3840

16. Elise Mertens (BEL) 3685

17. Barbora Krejcíková (CZE) 3683

18. Maria Sakkari (GRE) 3480

19. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 3300

20. Elena Rybakina (KAZ) 3123 (+1)

…

51. Fiona Ferro (FRA) 1487 (-2)

58. Alizé Cornet (FRA) 1325 (-2)

59. Kristina Mladenovic (FRA) 1320

76. Caroline Garcia (FRA) 1070 (+1)