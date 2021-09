La Britannique Emma Raducanu, sacrée à l’US Open après un parcours météorique, est entrée lundi dans le top 100 du classement WTA… directement à la 22e place.

Raducanu, 18 ans, a réalisé l’exploit inédit de remporter un Majeur en sortant des qualifications, en battant la Canadienne Leylah Fernandez, un an de plus à peine qu’elle. La finaliste fait elle aussi un bond au classement, de 45 places, pour passer 28e mondiale. Dans le haut du classement, toujours dominé par Ashleigh Barty, Naomi Osaka, éliminée au 3e tour à New York par Fernandez, poursuit sa dégringolade et perd deux places pour atterrir au 5e rang. L’Américaine Cori Gauff fait sa première entrée dans le top 20, à la 19e place. Comme elle, trois autres des 20 meilleures joueuses atteignent le meilleur classement de leur carrière : Barbora Krejcikova (N.7, +2), Maria Sakkari (N.13, +5) et Ons Jabeur (N.18, +4).

Côté Françaises, Caroline Garcia, éliminée au 2e tour à Flushing Meadows, redevient la meilleure Tricolore faute de concurrence, s’installant à la 60e place (+2) devant Kristina Mladenovic (N.68, -10) et Alizé Cornet (N.71, -15).

Classement WTA au lundi 13 septembre :

1. Ashleigh Barty (AUS) 10075 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 7720

3. Karolina Pliskova (CZE) 5315 (+1)

4. Elina Svitolina (UKR) 4860 (+1)

5. Naomi Osaka (JPN) 4796 (-2)

6. Sofia Kenin (USA) 4692

7. Barbora Krejcikova (CZE) 4668 (+2)

8. Iga Swiatek (POL) 4571

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 4380 (+1)

10. Petra Kvitova (CZE) 4060 (+1)

11. Simona Halep (ROM) 4051 (+2)

12. Belinda Bencic (SUI) 3820

13. Maria Sakkari (GRE) 3750 (+5)

14. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 3590 (+1)

15. Angelique Kerber (GER) 3245 (+2)

16. Elise Mertens (BEL) 3140

17. Elena Rybakina (KAZ) 3068 (+3)

18. Ons Jabeur (TUN) 2975 (+3)

19. Cori Gauff (USA) 2815 (+4)

20. Bianca Andreescu (CAN) 2777 (-13)

…

22. Emma Raducanu (GBR) 2571 (+128)

28. Leylah Fernandez (CAN) 2254 (+45)

60. Caroline Garcia (FRA) 1120 (+2)

68. Kristina Mladenovic (FRA) 1045 (-10)

72. Alizé Cornet (FRA) 1025 (-16)

86. Fiona Ferro (FRA) 915 (-12)

92. Clara Burel (FRA) 887

95. Océane Dodin (FRA) 850 (+8)