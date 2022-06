Caroline Garcia a gagné vingt places au classement WTA du tennis mondial grâce à sa victoire au tournoi de Bad Hombourg samedi, deux jours avant l’ouverture de Wimbledon.

La Lyonnaise de 28 ans occupe désormais la 55e place mondiale à la faveur de sa victoire contre la Canadienne Bianca Andreescu (6-7 [5/7], 6-4, 6-4) samedi en Allemagne. Elle n’avait plus disputé de finale depuis sa victoire en juin 2019 à Nottingham, déjà sur herbe, à une époque où elle comptait parmi les meilleures mondiales (4e en 2018). La Lyonnaise est remontée à son plus haut niveau depuis trois ans et s’est imposé face à la Britannique Yuriko Miyazaki (204e mondiale) au premier tour de Wimbledon.

Sa compatriote Alizé Cornet, qu’elle a éliminée en demi-finale à Bad Hombourg, a gagné pour sa part sept places et pointe au 37e rang de la hiérarchie mondiale. Cornet affronte ce mardi la Kazakhe Yulia Putintseva (33e mondiale) au premier tour de Wimbledon.

Le classement WTA est toujours dominé par la Polonaise Iga Swiatek, qui compte 4.236 points d’avance sur sa dauphine, la Tunisienne Ons Jabeur. La numéro un mondiale n’a plus joué en tournoi depuis sa victoire à Roland-Garros, le 4 juin, afin de reposer son épaule avant Wimbledon. Avec 35 victoires consécutives, série en cours, Iga Swiatek a égalé le record de Venus Williams en simple dames au 21e siècle.

Classement WTA au lundi 27 juin :

1. Iga Swiatek (POL) 8576 pts

2. Ons Jabeur (TUN) 4340 (+1)

3. Anett Kontaveit (EST) 4306 (-1)

4. Paula Badosa (ESP) 4245

5. Maria Sakkari (GRE) 4205

6. Aryna Sabalenka (BLR) 4046

7. Karolína Plísková (CZE) 3777

8. Danielle Collins (USA) 3255

9. Jessica Pegula (USA) 3156

10. Garbiñe Muguruza (ESP) 3015

11. Emma Raducanu (GBR) 2952

12. Coco Gauff (USA) 2886

13. Darya Kasatkina (RUS) 2645

14. Barbora Krejcíková (CZE) 2593 (+1)

15. Leylah Fernandez (CAN) 2590 (+1)

16. Belinda Bencic (SUI) 2585 (+1)

17. Jelena Ostapenko (LAT) 2431 (-3)

18. Simona Halep (ROM) 2315 (+1)

19. Angelique Kerber (GER) 2199 (-1)

20. Victoria Azarenka (BLR) 2086

…

37. Alizé Cornet (FRA) 1311 (+7)

55. Caroline Garcia (FRA) 1105 (+20)

77. Diane Parry (FRA) 841

85. Océane Dodin (FRA) 788

95. Clara Burel (FRA) 713 (-1)