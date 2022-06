Quelle terrible désillusion. Stan Wawrinka a été sorti au premier tour de Wimbledon, en s’inclinant face au grand Jannik Sinner (13e mondial) 7-5, 4-6, 6-3, 6-2. Un défaite au gout amer.

« Je suis très frustré de ce match parce que je sais où j’en suis et je sais qu’aujourd’hui je n’ai absolument pas produit le tennis que j’espérais produire », a déclaré Wawrinka. « Je me suis poussé bien plus loin que ça à l’entraînement et j’espérais plus en venant ici. Je suis très déçu de cette défaite », a-t-il continué.

« Je réfléchis un peu trop. J’ai besoin de confiance et je dois gagner des matchs pour en trouver. Un match comme celui-là n’aide pas. Mais ça fait partie du processus et je dois rester positif (…) Ma performance n’est pas super et il ne me reste pas d’autre choix que de retourner m’entraîner, travailler, continuer de croire en moi parce que que je pense être capable de revenir à un niveau vraiment élevé ».

De son côté, Sinner affrontera au prochain tour l’Allemand Daniel Altmeier (61e) ou le Suédois Mikael Ymer (88e).